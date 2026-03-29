Мадуро обратился из американской тюрьмы

Опубликовано: 29.03.2026 10:26 , Обновлено: 29.03.2026

Находящийся под арестом в нью-йоркской тюрьме Николас Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением. Его заявление опубликовано в соцсети X. По всей видимости, его текст он передал через адвокатов.

«Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», — говорится в сообщении, размещенном от имени Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Мадуро и его супруга были арестованы американскими военными в ночь на 3 января в Каракасе в ходе внезапной и стремительной спецоперации.

В США их обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Судебный процесс, который начался зимой, скорее всего, продлится до конца 2026 года, если не больше.