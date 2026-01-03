Мадуро исчез после ударов. США взяли под контроль аэропорт Каракаса?

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 03.01.2026 12:01 , Обновлено: 03.01.2026

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пропал после начала специальной военной операции США в Каракасе и пригородах. С официальным заявлением выступили лишь МИД страны и правительство.

Также было объявлено, что Мадуро ввел военное положение в Венесуэле. Но видеообращения или заявлений главы страны, что было бы в такой ситуации логично, пока не произошло.

Буквально за несколько часов до начала вторжения США Мадуро встречался с китайским дипломатом у себя в резиденции.

Под утро пришло пока не подтвержденное сообщение, что Международный аэропорт Каракаса, столицы Венесуэлы, перешёл под контроль американских военных и готов принимать транспортные самолёты с техникой.

Местные и западные СМИ сообщили, что ночью США нанесли удары не только по авиабазам, но и по резиденциям Мадуро и главы Минобороны Венесуэлы.

В свою очередь, президент соседней Колумбии Густаво Петро опубликовал список атакованных США объектов в Венесуэле.

аэропорт Ла-Карлота;

горный военный гарнизон в Катиа-ла-Мар;

Федеральный законодательный дворец в Каракасе;

военная база Фуэрте-Тиуна;

аэропорт в Эль-Атильо;

авиабаза F-16 № 3 в Баркисимето;

частный аэропорт Каракаса в Чаральяве;

военная вертолётная база в Игероте.

Также были атаки в историческом центре Каракаса.

Правительство Венесуэлы обвинило США в атаках в Каракасе, Миранде, Арагуа и Ла-Гуайре. Там заявили, что Соединенные Штаты начали «военную агрессию».

Известно, что власти Венесуэлы в ответ ввели в действие план обороны в районе президентского дворца Мирафлорес.

Ряд районов - юг Каракаса, Санта-Моника, Фуэрте-Тиуна, Лос-Текес, 23-де-Энеро - остаются без электроснабжения.

В свою очередь, Wall Street Journal сообщил, что Белый дом намерен сделать официальное заявление только когда авиация США покинет воздущное пространство Венесуэлы.

Известно, что Трамп накануне ударов по Венесуэле провел специальное совещание в своей резиденции Мар-а-Лаго.