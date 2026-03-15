Опубликовано: 15.03.2026 09:25 , Обновлено: 15.03.2026

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро уже который месяц содержится в СИЗО в Нью-Йорке (MDC) после ареста американскими спецназовцами в ожидании суда по обвинению в наркотерроризме. По данным испанской газеты ABC, Мадуро содержится в одиночной камере длиной три метра и шириной два метра.

По ночам он часто кричит, напоминая охранникам, что он все ещё президент Венесуэлы, что его похитили и он требует свободы.

В самой камере с маленьким узким окном, пропускающим мало света, стоит металлическая двухъярусная кровать (нары), прикрепленная к стене, унитаз и раковина. Мадуро разрешают выходить на улицу, но только три раза в неделю в небольшом огороженном дворе. Все время прогулок он в наручниках и его сопровождают двое охранников.

По [link href=“https://www.abc.es/internacional/vida-maduro-rejas-nueva-york-secuestrado-20260227040255-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Finternacional%2Fvida-maduro-rejas-nueva-york-secuestrado-20260227040255-nt.html%3Fref%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2F” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] данным [/link] телеканала ABC, Мадуро был помещен в одиночную камеру, в нескольких целях: дисциплинарной изоляции, предотвращению самоубийств и защите высокопоставленных или находящихся в группе риска заключенных.

Официальных записей о его ночных криках нет, но сами охранники столичного следственного изолятора в Бруклине (MDC) постоянно о них говорят, где Мадуро содержится с 3 января.

«Это ад на земле», — заявил Сэм Мангель, консультант по вопросам тюремного заключения, много лет работающий с заключенными в федеральных учреждениях. Он знаком с тюрьмой MDC по своим клиентам и собственному опыту.

«Тюрьма MDC ужасно обветшала и испытывает нехватку персонала. Это место, где вы не захотите провести и минуты», — говорит он, добавляя, что тюрьма также кишит грызунами и не имеет надлежащего медицинского обслуживания.

Мадуро предъявлены серьезные обвинения в наркотерроризме и контрабанде кокаина в США. Несмотря на убедительные апелляции заключенного, американская система правосудия не спешит. По сообщениям журналистов ABC, подготовка к суду может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, которые Мадуро может провести в одиночной камере в Нью-Йорке.

В то время, как бывший президент Венесуэлы томится в ужасных условиях, по данным неправительственной правозащитной организации Foro Penal, в результате политических изменений после его ареста спецназом США, из тюрем в Венесуэле были освобождены около 700 человек, ранее арестованных по политическим причинам.

Согласно данным организации, с момента прихода Мадуро к власти в 2013 году в Венесуэле было задержано около 20 000 человек. 19 февраля парламент Венесуэлы одобрил закон об амнистии политических заключенных, который в тот же день подписал Родригес.