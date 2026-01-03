Мадуро был схвачен американскими военными - Трамп

Опубликовано: 03.01.2026 12:29 , Обновлено: 03.01.2026

Президент США Дональд Трамп объявил, что американские военные "успешно провели крупномасштабную операцию" в Венесуэле.

По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были схвачены и вывезены из страны.

Трамп уточнил, что операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Подробности будут сообщены позже.

В коротком оперативном телефонном интервью газете The Times президент Трамп рассказал об успехе операции по захвату Мадуро.

«Было проведено много хорошего планирования, задействовано много отличных войск и замечательных людей», — сказал Трамп. «Это была блестящая операция, на самом деле». На вопрос о том, запрашивал ли он разрешение Конгресса или каковы дальнейшие планы Венесуэлы, Трамп ответил, что обсудит эти вопросы на своей пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Между тем министр обороны Венесуэлы выступил с видеообращением с призывом к “антиимпериалистической и освободительной войне” против американской империи.

“Героический народ Венесуэлы! Солдаты Родины! Сыновья и дочери Боливара! Боливарианские национальные вооружённые силы информируют весь мир, что ранним утром сегодня, 3 января 2026 года, народ Венесуэлы стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства США”, - завиул он.

“Честь, долг и история призывают нас. Пусть крик свободной Родины раздастся в каждом уголке! Победа за нами, потому что разум и достоинство сопутствуют нам! Мы победим!”, - говорится в обращении министра обороны Венесуэлы.