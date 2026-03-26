Лукашенко подписал договор о дружбе с КНДР
Президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь с официальным визитом в Северной Корее, подписал договор о дружбе и сотрудничестве с КНДР.
По его словам, в документе «четко и открыто изложены цели, принципы нашего взаимодействия, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов».
Он призвал Ким Чен Ына “делать выводы из прошлого и своих ошибок” и предложил сделать отношения между странами “образцовыми”.
“Несмотря на географическую отдаленность, белорусский и корейский народы сближают общие интересы патриотизма, сохранения исторической памяти и глубокого уважения к старшему поколению», - утверждает Александр Лукашенко.
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