Лукашенко подписал договор о дружбе с КНДР

Опубликовано: 26.03.2026 08:50 , Обновлено: 26.03.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь с официальным визитом в Северной Корее, подписал договор о дружбе и сотрудничестве с КНДР.

По его словам, в документе «четко и открыто изложены цели, принципы нашего взаимодействия, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов».

Он призвал Ким Чен Ына “делать выводы из прошлого и своих ошибок” и предложил сделать отношения между странами “образцовыми”.

“Несмотря на географическую отдаленность, белорусский и корейский народы сближают общие интересы патриотизма, сохранения исторической памяти и глубокого уважения к старшему поколению», - утверждает Александр Лукашенко.