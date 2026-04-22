Lufthansa отменила 20 тыс. полётов из-за нехватки авиатоплива

Опубликовано: 22.04.2026 07:46 , Обновлено: 22.04.2026

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 20 000 рейсов в целях экономии топлива. Это одно из крупнейших сокращений, предпринятых мировыми авиакомпаниями на фоне удвоения цен на авиационное топливо после начала войны США и Израиля с Ираном и блокирования Ормузского пролива.

Согласно заявлению самой Lufthansa, которое процитировало издание The Financial Times, первые отмены, связанные с экономией топлива, произошли уже на этой неделе. Так, с понедельника, 20 апреля, немецкий авиаперевозчик отменил около 120 ежедневных рейсов и объявил о закрытии нерентабельных маршрутов из Мюнхена и Франкфурта до конца летнего сезона.

“В общей сложности до октября из расписания будет исключено 20 000 ближнемагистральных рейсов, что эквивалентно примерно 40 000 метрическим тоннам авиационного топлива, цена которого удвоилась с начала конфликта с Ираном”, — привели свои подсчёты предполагаемой экономии в компании.

О сокращении полётов было объявлено и на встрече европейских министров транспорта во вторник, 21 апреля, на которой обсуждалась проблема нехватки авиационного топлива в регионе на фоне блокировки Ормузского пролива. По расчётам Международного энергетического агентства, что топлива в Европе осталось менее чем на шесть недель .

ЕС изучает возможность поиска альтернативного американского авиационного топлива, которое обычно не используется в Европе, и может разрешить авиакомпаниям брать на борт большие объемы топлива за пределами региона, заявил комиссар ЕС по транспорту Апостолос Цицикостас.

В среду Европейская комиссия планирует объявить о своих планах по улучшению мониторинга запасов авиационного топлива и, возможно, его распределению между государствами-членами.

«В случае продолжения этого кризиса мы готовы вмешаться и обеспечить большую гибкость для авиакомпаний», — заявил Цицикостас во вторник.

Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать количество рейсов или повышать цены на билеты, чтобы противостоять резкому росту цен на авиационное топливо, которые взлетели после закрытия Ормузского пролива.

В этом месяце американская Delta Air Lines, крупнейшая авиакомпания мира по размеру флота и объёму пассажироперевозок, заявила о том, что уже понесла 1 миллиард долларов убытков. Компенсировать их компания рассчитывает за счет сокращения нерентабельных маршрутов. Как и другие американские авиаперевозчики, Delta не использует хеджирование от роста цен на топливо и оказалась более уязвимой к мировому росту цен, чем ее европейские конкуренты.

Азиатские авиаперевозчики, включая базирующуюся в Гонконге Cathay Pacific, малазийскую Air Asia X и Air New Zealand, сократили количество маршрутов для экономии топлива, в то время как десятки авиакомпаний по всему миру ввели топливные сборы или повысили цены на билеты, чтобы попытаться компенсировать растущие расходы.

Даже европейские авиаперевозчики, которые хеджировали риски, связанные с авиационным топливом, пострадали. EasyJet на прошлой неделе предупредила о более значительных, чем ожидалось, убытках в зимние месяцы из-за роста цен на топливо, а Virgin Atlantic заявила, что ей будет трудно вернуться к прибыли в этом году, несмотря на повышение цен.