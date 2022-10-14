Опубликовано: 14.10.2022 11:19 , Обновлено: 14.10.2022

Французская компания, известный производитель молочных продуктов и других продуктов питания Danone 14 октября объявила об уходе из России. Однако владельцы решили передать контроль за молочным бизнесом новому собственнику. Кому именно — пока неизвестно.

В Danone считают это «лучшим вариантом для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров».

Там отметили, что за 9 месяцев 2022 года бизнес в России составлял «около 5% от чистых продаж». И подчеркнули, что сумма возможной сделки может достичь 1 млрд евро.

[info_b] Основные направления деятельности компании — молочные продукты, детское и медицинское питание, минеральная вода. Продукция выпускается под такими известными марками, как Danone, Активиа, Actimel, Растишка, Fantasia, Danissimo, Evian, Badoit, Volvic, Raumplus и др. [/info_b]

Подчеркнем, что компания сообщила об уходе только с российского рынка. О заводе в Беларуси ничего сказано не было.

Напомним, что офис Danone Беларусь открыли в Минске в 2008 году. А в 2009 году компания создала молочное предприятие СООО «ЮНИМИЛК Шклов» (после переименовали в СООО «Данон Шклов») на территории ОАО «Шкловский маслодельный завод».

Ранее Телеграф писал, что Danone прекратила рекламу на белорусском государственном телевидении. Об этом сообщила немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco – Partnership for Human Rights.

Новость Телеграф