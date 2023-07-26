Лондонский суд оправдал Спейси в деле о домогательствах к мужчинам
Присяжные в лондонском суде 26 июля признали актера Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах.
Суд оправдал его по всем пунктам обвинения, которые касались домогательств, сообщил The Guardian. Перед вынесением вердикта присяжные совещались более 12 часов.
Сам Спейси отреагировал на их решение эмоционально. Услышав, что его оправдали, он заплакал.
Судебный процесс длился почти месяц. Имена предполагаемых жертв не разглашались “для соблюдения объективности”. Обвинения строились на эпизодах различной степени тяжести: от домогательств до сексуального насилия.
Сам актер свою вину не признавал ни по одному из предъявленных обвинений. Голливудская звезда отверг обвинения, назвав их “безумием”, “абсолютной чушью” и “ударом в спину”. Кевин Спейси утверждал, что все действия между ним и обвинителями совершались по обоюдному согласию, насилия не было.
Процесс в Лондоне – это третье дело против Кевина Спейса, дошедшее до суда. Первые два он также выиграл.
- сообщения о домогательствах со стороны Спейси стали появляться в 2017 году. После этого актера уволили из сериала «Карточный домик», в котором он играл главную роль;
- в октябре 2022 года суд в Нью-Йорке отклонил гражданский иск к Кевину от актера Энтони Рэппа, который обвинил его в домогательствах, якобы происходивших в 1986 году (Рэппу тогда было 14 лет). В 2019-м в США было прекращено дело, по которому Спейси обвиняли в развратных действиях по отношению к 18-летнему мужчине в 2016 году.