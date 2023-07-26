Лондонский суд оправдал Спейси в деле о домогательствах к мужчинам

Опубликовано: 26.07.2023 17:47 , Обновлено: 26.07.2023

Присяжные в лондонском суде 26 июля признали актера Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах.

Суд оправдал его по всем пунктам обвинения, которые касались домогательств, сообщил The Guardian. Перед вынесением вердикта присяжные совещались более 12 часов.

Сам Спейси отреагировал на их решение эмоционально. Услышав, что его оправдали, он заплакал.

Судебный процесс длился почти месяц. Имена предполагаемых жертв не разглашались “для соблюдения объективности”. Обвинения строились на эпизодах различной степени тяжести: от домогательств до сексуального насилия.

Сам актер свою вину не признавал ни по одному из предъявленных обвинений. Голливудская звезда отверг обвинения, назвав их “безумием”, “абсолютной чушью” и “ударом в спину”. Кевин Спейси утверждал, что все действия между ним и обвинителями совершались по обоюдному согласию, насилия не было.

Процесс в Лондоне – это третье дело против Кевина Спейса, дошедшее до суда. Первые два он также выиграл.