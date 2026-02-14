Лондон предложил 10 странам ЕС совместно захватывать суда «теневого флота» России

Опубликовано: 14.02.2026 21:17 , Обновлено: 14.02.2026

Министр обороны Великобритании Джон Хили встретился с министрами обороны стран Балтии и Северной Европы, чтобы обсудить возможность захвата танкеров, принадлежащих к так называемому «теневому флоту» России.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомлённый источник, что во встрече приняли участие члены Объединенных экспедиционных сил (ОЭС). Эта коалиция из десяти стран, которые договорились сотрудничать в вопросах безопасности в Северной Атлантике и Балтийском море. Обсуждения проходили в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

[inf]«Теневой флот» России (или «серый флот») — это группировка танкеров, используемых для транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) в обход западных санкций и ценового потолка. Такие корабли часто ходят под флагами других государств или часто меняют регистрацию. В России отрицают их принадлежность к организованному теневому флоту. Западные же страны считают их угрозой, в том числе из-за опасений об экологии и безопасности подводных коммуникаций.

По подсчётам западных экспертов, через эти суда проходит до 80% российского морского экспорта нефти. А сам флот состоит из устаревших кораблей без страховки Международной группы клубов взаимного страхования (IG P&I). [/inf]

Страны Балтийского моря и Северной Европы обсудили правовые и оперативные инструменты для осуществления захвата судов. В субботу премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Лондон направит авианосную ударную группу в Северную Атлантику в конце этого года. Он подчеркнул, что ядром группы станет авианосец HMS Prince of Wales, действующий «вместе с Соединенными Штатами, Канадой и другими союзниками по НАТО».

Пока неясно, в какой степени США смогут участвовать в инициативе Великобритании. Источник предполагает, что как минимум координация действий ОЭС и США всё-таки будет.

Bloomberg сообщило, что захваты судов, связанных с «теневым флотом» России, встревожили Москву, и Кремль в частном порядке обращался к Вашингтону с просьбой прекратить подобную деятельность.

Тем не менее в Евросоюзе растет поддержка более жёстких действий в отношении нефтетанкеров, которые перевозят российскую нефть в обход западных санкций.

Выступая в пятницу на панельной дискуссии по морской безопасности в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, генеральный секретарь Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Белен Мартинес Карбонель заявила, что теневой флот представляет собой прямую угрозу для Европы как из-за своей роли в поддержании военной экономики России, так и из-за рисков, которые он создает на море.

По ее словам, «теневые» суда представляют экологическую опасность и могут угрожать критически важной морской инфраструктуре.

«Мы знаем, что эти теневые флоты представляют опасность не только в виде пополнения военных фондов, — сказала она. — Они также представляют экологическую опасность… Они также представляют опасность из-за риска повреждения кабелей, морских кабелей».

Таким образом, Европа готовит обоснование для возможного захвата судов, которые ходят под фиктивными флагами или нарушают морское право.

В свою очередь, в России заявили, что считают любые захваты танкеров воровством.

«Как мы обсуждали ситуацию с нашими счетами, так и здесь — это воровство. Ещё вопрос, насколько они доказали, что это наш «теневой флот», или они его просто так обозвали для пиара», — заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова, передает «Лента.ру».