«Ломает дома, как зубочистки» - Жители США показали видео разрушительных торнадо

🎥 Видео

Опубликовано: 26.06.2023 11:04 , Обновлено: 26.06.2023

Серия разрушительных торнадо в минувшие выходные пронеслась по центральным районам американского штата Индиана. Основной удар, судя по данным Национальной метеорологической службы, принял на себя город Гринвуд (с населением около 65 тыс. человек) в округе Джонсон. Местные жители поделились в соцсетях не только последствиями разгула стихии, но и впечатляющими кадрами самих торнадо.

Шериф округа Джонсон Дуэйн Берджесс сообщил местному новостному агентству 13News о многочисленных повреждениях зданий или разрушениях, вызванных торнадо. По данным американских СМИ, округ сильно пострадал не только от сильного ветра, который вырывал с корнем деревья и обрывал линии электропередач, но и крупного града размером с теннисный мячик.

Один из пользователей Twitter поделился видео, на котором видно, как торнадо сметает здания в Гринвуде. По словам самого автора ролика, торнадо “ломает дома на части, как зубочистки”, подбрасывая обломки зданий на сотни футов вверх.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/krassenstein/status/1673080014982758400?s=20”]

Ещё одним крупным планом торнадо в Гринвуде поделился американский канал о погоде Weather Nation:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/WeatherNation/status/1673081130105569280?s=20”]

Другой пользователь соцсети рассказал, что торнадо застал его в пути, когда он доставлял товары курьерской службой. Сдержать эмоций при виде разбушевавшей стихии мужчина не смог:

“Я видел, как эта штука закручивалась вниз из ### облаков. Видео не передает всего должным образом, я чувствовал, что он визуально гораздо ближе, и он приближался ко мне”, - поделился своими впечатлениями очевидец.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/SlickReynolds/status/1673070545284259846?s=20”]

Официальные лица пока не сообщали о пострадавших или жертвах торнадо, а также не озвучивали точные данные о размере ущерба, причиненного стихией, однако в соцсетях уже полно видео домов, разрушенных стихией.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/ColeBasey9/status/1673073634590457863?s=20”]

Одновременно с торнадо, по данным Национальной метеорологической службы, на некоторые районы Индианы также обрушился мощный град, причём отдельные градины достигали размера бейсбольного мяча. Очевидцы также делились их фото (и фото урона, нанесённого градом) в соцсетях:

*В материале использованы фото и видео из открытых аккаунтов Twitter.