Литва закупила у США восемь HIMARS на $495 млн

Опубликовано: 16.12.2022 11:26 , Обновлено: 16.12.2022

Литва подписала договор с США о покупке восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS стоимостью около 495 млн долларов. Об этом сообщили местные СМИ.

«Я рад, что в этом году мы подписали соглашение о приобретении этой важной системы. Сейчас мы начинаем говорить о сотрудничестве с США в части интеграции HIMARS — обучение персонала, техническое обслуживание», — сказал министр национальной обороны Арвидаса Анушаускаса.

По контракту Литва закупает восемь РЗСО HIMARS с различными типами боевых и учебных ракет, включая ATACMS с дальностью действия 300 километров.

По словам Анушаускаса, первые поставки американских РСЗО запланированы на 2025 год.

[info_b]HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) — это реактивная система залпового огня. Она была разработана еще в 80-х годах прошлого века. Это современный многофункциональный комплекс на колесном шасси, несущий шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике.

HIMARS предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров.

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Кстати, в середине октября стало известно, что американская компания Lockheed Martin планирует нарастить производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS до 96 комплексов в год.