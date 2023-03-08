Литва объявила о создании железной дороги, по которой не смогут ездить белорусские вагоны

Опубликовано: 08.03.2023 11:04 , Обновлено: 08.03.2023

Компания "Литовские железные дороги" (LTG) объявила о намерении создать независимую от России и Беларуси и ориентированную на Балтику и Европу железнодорожную систему страны.

Проект “Free Rail” представили председатель правления LTG Кястутис Слизюжас, генеральный директор Эгидиюс Лазаускас, директор по устойчивости бизнеса Эдвинас Керза и министр транспорта Литвы Мариус Скуодис.

Free Rail занимается разработкой и внедрением модели железнодорожной деятельности, адаптированной для Балтийского региона, на основе стандартов Европейского Союза, сообщили LTG, в условиях того, что в стране пока более распространена широкая колея, оставшаяся после СССР. В Литве не исключают, что к новой железноорожной системе подключится и Украина.

[info_b]Железные дороги в постсоветских странах имеют ширину 1520 мм. Ширина европейской колеи – 1435 мм. На самом деле, последнюю сложно назвать европейской, так как по ее стандартам постоянно более 60% всех железных дорог в мире.[/info_b]

Ранее в группе Литовских железных дорог (LTG) выступили против попыток бизнеса избежать санкционного контроля и перевозить удобрения с завода в Беларуси, на который распространяются санкции. Компания объявила о том, что подобные попытки представляют угрозу национальной безопасности и являются неуважением к Литве.

Украина откажется от советской колеи

Украина хочет отказаться от советской колеи ЖД, которая шире европейской, из-за национальной безопасности. Об этом ещё 24 мая 2022 года заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, сначала будет осуществлено соединение крупных железнодорожных узлов и крупных городов, а затем постепенное расширение европейской колеи по всей стране.

В Украине переход на европейский стандарт железной дороги связывают с национальной безопасностью. Известно, что Россия использовала железнодорожную сеть для своего вторжения. Именно она является основным способом поставок живой силы, техники и боеприпасов на оккупированные территории. Переход на европейский стандарт значительно усложнил бы ей продвижение.

Однако изменение ширины пути в Украине и странах Балтики — это ещё и реальный выход из постсоветской экономической зоны и поворот в сторону Европейского Союза. Объединение ширины железнодорожных путей может привести к более быстрому потоку товаров и людей из Западной Европы в эту страну и обратно.

Изменение железнодорожного стандарта также может быть проблемой для России и Беларуси, так как из-за использования вагонов широкой колеи может иметь проблемы с железнодорожными грузовыми перевозками, в том числе с транзитными перевозками.

Впрочем, это планы не ближайшего будущего. Такая перестройка потребует много инвестиций, привлечь которые пока у Украины нет возможности из-за войны.