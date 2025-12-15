Литва может оставить один российский регион без газа

Опубликовано: 15.12.2025 14:31 , Обновлено: 15.12.2025

В декабре 2025 года истекает срок 10-летнего контракта на транзит российского газа через Литву в Калининградскую область. Страны уже начали консультации о продлении соглашения, но в Литве заговорили о «рычагах давления» и желании значительно повысить стоимость транзита.

Все дело в том, что официальный Вильнюс отказался от российского газа в 2022 году и теперь не зависит от поставок восточного соседа.

Более того, Литва также в 2025 году отказалась от общей с Россией и Беларусью электросети. Это сказалось на ситуации в Калининграде, который теперь вынужден тратить больше газа для поддержания работы своих электростанций.

«После синхронизации россияне потребляют значительно больше газа для поддержания работы своей системы, им приходится держать свои электростанции в полурабочем состоянии», — заявил бывший министр энергетики Дайниус Крейвис.

И хотя российский анклав в ЕС может воспользоваться терминалом для СПГ, это значительно дороже трубопроводного газа.

На фоне новых обстоятельств в Литве заговорили, что теперь могут диктовать условия России.

«Стратегическая ситуация развернулась на 180 градусов. Мы теперь как бы можем диктовать условия, но было бы неразумно быть неадекватно мстительными», – заявил обозреватель издания «Деловые новости» (Verslo žinių) Наглис Навакас.

Тем не менее, Вильнюс намерен повысить стоимость транзита. А прекращение его возможно только в том случае, если стороны не придут к согласию. В настоящее время Литва получает около 12 миллионов евро в год за транзит российского газа, что Вильнюс считает «очень низкой суммой».

В предложении о продлении транзита Литва подняла свои расценки в несколько раз и настаивает на фиксации контракта минимум на пять лет.

Предыдущее соглашение о транзите было подписано 10 лет назад в последний день года. Не исключено, что и в этом году подписание нового соглашения состоится 31 декабря.