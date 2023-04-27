Литовские пограничники со стрельбой остановили контрабандистов белорусских сигарет

Опубликовано: 27.04.2023 14:12 , Обновлено: 27.04.2023

В Пограничной службе при министерстве внутренних дел Литвы сообщили, что пограничникам пришлось стрелять, чтобы остановить контрабандистов. Те собирали выброшенные из проходящего поезда ящики с белорусскими сигаретами.

“В Вилкавишкском районе (он даже не граничит с Беларусью - ред.) возле железной дороги пограничники задержали троих местных жителей, пытавшихся провезти в салоне Seat Altea XL брошенный из транзитного поезда контрабандный груз из 8 тыс пачек белорусских сигарет”, - рассказали литовские пограничники.

Согласно сообщению, контрабандисты не подчинились требованиям сотрудников службы и попытались скрыться. Последним пришлось открыть предупредительный огонь, после чего злоумышленники были задержаны.

Начиналось все с того, что во вторник, 25 апреля, сотрудники отдела криминальной разведки Пагегской пограничной полиции попытались задержать автомобиль Seat Altea XL с литовскими номерами в черте села Симанелиски Вилкавишкского района, недалеко от железнодорожных путей. Пограничникам, по своим каналам, было известно, что здесь могут перевозиться нелегальные грузы.

Лица, управлявшие автомобилем, не подчинились законным требованиям сотрудников VSAT и начали двигаться задним ходом, совершая опасные маневры и пытаясь скрыться. Когда возникала угроза ранения пограничников, те применили табельное оружие. В воздух было произведено два предупредительных выстрела. Машина продолжала ехать, тогда один из пограничников дважды прострелил ее шины. И только тогда беглецы остановились.

Выяснилось, что за рулем Seat Altea XL находился 35-летний житель Вилкавишкского района и двое его подельников в возрасте от 30 до 45 лет.

Пограничники обнаружили в машине четыре пакета, завернутых в полиэтилен. В каждом из них было по две пачки сигарет «Минск Капитал МС» с белорусскими акцизными марками. Около железнодорожных путей сотрудники VSAT обнаружили еще четыре одинаковых пачки сигарет.

Через этот участок незадолго до происшествия проезжал транзитный поезд Москва-Калининград. Пограничники подозревают, что из него и были выброшены 7999 пачек сигарет «Минск Капитал МС» с белорусскими акцизными марками. Стоимость такого груза, включая все налоги, которые необходимо заплатить в Литве, составляет почти 32 тысячи евро.

В отделении пограничной полиции Пагегяй начато досудебное расследование по факту незаконного сбыта акцизных товаров. Троих жителей Вилкавишкского района задержали пограничники. Такое уголовное преступление наказывается штрафом или лишением свободы на срок до восьми лет.