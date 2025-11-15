Литовские перевозчики собрались в Вильнюсе "поскорбеть" после закрытия границы с Беларусью

Опубликовано: 15.11.2025 15:27 , Обновлено: 15.11.2025

В субботу утром в столице Литвы, на парковке у кольцевой развязки Салтонишкес, образовалась необычная очередь из грузовых автомобилей. Собравшиеся водители заявили, что их акция — это не протест, а «молчаливая скорбь» за чашкой кофе и чая. Они подчеркнули, что действуют самостоятельно, без какой-либо ассоциации, однако больше не могут молчать.

Целью необычного грузового флешмоба было желание привлечь внимание к проблеме коллег, застрявших в Беларуси, и показать, что литовскому транспортному бизнесу срочно требуется государственная поддержка.

Время траура для тех, «кто работал с рынками Восточной и Центральной Азии»

Один из участников акции, пожелавший остаться неизвестным, прокомментировал происходящее для издания Delfi. «Это не протест, а траур», — утверждает перевозчик. Он уточнил, что водители приехали, чтобы выпить кофе и символически «нанести ущерб» своему имуществу, поскольку многие машины остались без прицепов и без работы.

Другой водитель, присоединившийся к собранию, назвал ситуацию самым сложным моментом для всей отрасли. «Это встреча единомышленников. Время траура по тем перевозчикам, которые работали с рынками Восточной и Центральной Азии», — считает он.