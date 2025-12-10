Литовские перевозчики рассорились из-за конфликта Вильнюса и Минска - "Несовместимы с ценностями"

Опубликовано: 10.12.2025 21:12 , Обновлено: 11.12.2025

Две крупные международные транспортные компании, Vlantana и Hoptransa, объявили о своём выходе из Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava из-за разногласий на фоне протестов из-за застрявших в Беларуси грузовиков.

Как известно, ассоциация провела акцию протеста в Вильнюсе перед Сеймом, требуя от правительства представить в течение 72 часов план по возвращению литовских грузовиков из Беларуси и компенсации компаниям убытков.

Президент Linava Эрландас Микенас заявил, что протест направлен на привлечение внимания властей и общественности к масштабам кризиса, и со сцены представил список требований к властям.

Однако не все компании, входящие в Linava, оказались согласны с позицией ассоциации. Две крупнейшие литовские транспортные компании объявили о выходе из Linava.

Компания Vlantana объявила о решении выйти и подала заявление о выходе, в том числе из президиума ассоциации. Там заявили, что решение было принято после оценки деятельности и политики ассоциации, несовместимых с ценностями и стратегическим направлением компании.

По официальным данным, в компании Vlantana работают 1915 сотрудников.

Другой крупный перевозчик Hoptransa в среду опубликовала аналогичное сообщение в социальных сетях.

Компания объявила, что правление Hoptransa приняло решение выйти из Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava ещё 4 декабря. Транспортная компания также указала, что действия Linava не соответствуют стандартам, которых придерживается перевозчик. Согласно данным Sodra, в компании Hoptransa работают 1814 сотрудников.

«Это решение было продиктовано нашей ответственностью за чёткое определение ценностного направления и соответствие деятельности подходу компании к литовской государственности и международным обязательствам. Недавние публичные заявления и действия Linava в некоторых случаях не совпадают с нашим видением и стандартами ответственности. Поэтому, чтобы оставаться верными нашим ценностям и убеждениям, мы решили прекратить наше членство в этой ассоциации», — говорится в заявлении Hoptransa.

Тем не менее, часть перевозчиков поддержала протест и призвала правительство Литвы пойти на уступки Минску и начать переговоры на уровне МИДов, как того потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко.