Литовцы бросились скупать пистолеты и двустволки "на день X"

Опубликовано: 26.03.2025 09:22 , Обновлено: 26.03.2025

Литовские продавцы оружия сообщили, что граждане страны стали чаще покупать личное оружие. Речь идёт о пистолетах и гладкоствольных двуствольных ружьях. Тренд на владение личным огнестрельным оружием начался после 2020 года.

Так, 1 января 2020 года в Литве было зарегистрировано 175 680 единиц личного оружия, а в 2025 году 1 января – уже 199 579, что почти на 14 000 больше и это в стране с населением 2,872 млн. человек.

В свою очередь, представитель компании по продаже оружия Ginklai.lt в комментарии для 15min.lt, рассказал, что количество участников стрелковых тренировок в Литве увеличилось.

“В последние месяцы мы организовываем две группы, раньше была только одна, в среднем около 30 человек. Мы были удивлены, что количество девушек значительно увеличилось — они составляют почти половину группы, и это нас очень радует”, — рассказал представитель компании Пашкель, добавив, что продажи оружия выросли почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

[inf]В Литве положения Закона о контроле за оружием и боеприпасами требуют, чтобы каждый человек перед получением разрешения на владение оружием прошел курс и сдал экзамен по использованию огнестрельного оружия для самообороны или сдал экзамен по использованию оружия для охоты.[/inf]

Наиболее популярным выбором литовцев являются короткоствольные пистолеты для самообороны и винтовки типа AR 15, так называемые полуавтоматы. “Такое оружие часто приобретают не только для обеспечения безопасности дома или улучшения навыков стрельбы, но и из-за страха перед возможными будущими угрозами; люди хотят быть готовыми к возможным неблагоприятным событиям»,” - рассказал глава компании по торговле оружием Valrima Миндаугас Домжа.

«В последнее время клиенты все чаще заявляют, что хотят быть готовыми к любой ситуации — это свидетельствует о большей осведомленности в сфере безопасности», — поделился своими мыслями представитель другой литовской компании по продаже оружия.

По его словам, оружие приобретается из-за желания иметь его «на день X», и многие покупатели в Литве называют эту причину своей главной целью”.