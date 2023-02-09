Лидеры Европы поссорились за право первыми встретиться с Зеленским

Опубликовано: 09.02.2023 15:23 , Обновлено: 04.07.2024

Премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Макрон поссорились из-за приглашения президента Украины Владимира Зеленского в Париж, сообщило итальянское издание Askanews.

Оказалось, что премьеру Италии не понравилось, что Франция и Германия перехватили Зеленского раньше других стран ЕС. И получилось так, что первые фото и видео со встречи Зеленского с главами ЕС пришли из Парижа, а не из Брюсселя.

Премьер Италии посчитала, что такое поведение Макрона неуместное и нарушает единство ЕС.

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“Я считаю, что вчерашнее приглашение Зеленскому было неуместным, потому что я считаю, что наша сила в единстве и сплочённости. Я понимаю внутриполитические вопросы, но бывают случаи, когда благоприятствование внутреннему общественному мнению рискует пойти в ущерб делу, и это мне кажется одним из таких случаев”, - заявила глава правительства Италии.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон в ответ заявил, что имеет право встречаться с главой Украины первым, так как Франция сыграла особую роль в помощи после вторжения России.

“Я не могу комментировать, я считаю, что приглашение Зеленского было частью нашей роли, Франция играла особую роль с самого начала конфликта”, - заявил глава Франции. Однако потом утешил других европейских лидеров, что 9 февраля все смогут постоять рядом со ставщис уже легендарным президентом Украины. По его словам, Владимир Зеленский “сегодня увидит всех лидеров” в Брюсселе и что “единственная цель - защита границ и безопасность Украины”.