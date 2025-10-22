Лидер "Воплей Видоплясова" Олег Скрипка призвал к военному перевороту в Украине

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Опубликовано: 22.10.2025 17:07 , Обновлено: 22.10.2025

Украинский музыкант и фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в интервью "Апостроф TV" заявил, что был бы не против военного переворота в Украине. По его мнению, к власти на выборах приходят "популисты", а нужны серьезные "мужики".

«… будет какой-то военный переворот, я не знаю, и поставят классного военного. Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Вот кто прошел боевые действия», — заявил музыкант.

Скрипка предположил, что на роль депутатов Верховной рады и президента могли бы претендовать только те люди, кто воевал и защищал Родину. В качестве примера он назвал командующего Силами беспилотных систем Роберта “Мадьяра” Бровди или волонтёра Сергея Стерненко, которых “знают миллионы”.

«И то их надо проверять. Мы же не знаем: есть образ медийный, и надо проверить. Вот таких людей только и допускать в политику: в Верховную Раду и тому подобное. Кто воевал. Ну и то, кто будет проверять: кто за бабки зайдет, кто не за бабки?» — предложил Олег Скрипка.

О том, как отреагировал на такое заявление Владимир Зеленский, пока неизвестно.