Лидер республиканцев в Конгрессе США пообещал помочь Украине победить Россию

Опубликовано: 01.05.2023 23:26 , Обновлено: 01.05.2023

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти 1 мая заявил, что поддерживает военную помощь Украине. Он резко ответил российскому репортеру, отвергнув его предположение о том, что он не против помощи.

Маккарти осудил действия России и заявил: “Нет, я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. Я также не поддерживаю убийство вами детей”, - цитирует издание The Hill выступление Маккарти на пресс-конференции в Израиле.

Все началось с того, что российский журналист пробовал подчеркнуть, будто Маккарти не поддерживает поставки оружия Украине и упомянул заявление Маккарти о том, что США не должны “выписывать неограниченный чек” Украине.

Ранее, комментируя свое заявление о “неограниченном чеке”, Маккарти в частности подчеркивал, что выступает за строгую подотчетность оказанной украинцам поддержки, отрицая возможность автоматического утверждения в Конгрессе неограниченных пакетов помощи, сообщил “Голос Америки”.

На вопрос российского репортера, может ли политика США по отправке помощи Украине измениться в ближайшее время, Маккарти пообещал, что поддержка Украины Соединенными Штатами будет продолжаться и в дальнейшем. Он также призвал Россию вывести свои войска из Украины.

“Я думаю, что Украина очень важна. Я поддерживаю то, что мы должны двигаться вперед, чтобы победить Россию. Но ни в чем не должно быть пустых чеков. Наш долг составляет 31 триллион долларов”, - заявил Кевин Маккарти.