Лидер оппозиции Туск призвал президента Польши забрать власть у PiS. Что если не согласится?

Опубликовано: 17.10.2023 16:42 , Обновлено: 17.09.2025

Лидер занявшей второе место на выборах "Гражданской коалиции" (КО) Дональд Туск обратился со «срочным обращением» к президенту Польши Анджею Дуде. Он попросил его поручить формировать правительство страны его политической силе, а не PiS, занявшей первое место, но потерявшей шансы на управление страной.

“Я бы попросил энергичных и быстрых решений”, - сказал Дональд Туск, подчеркнув, что “демократические партии находятся в постоянном контакте и готовы в любой момент взять на себя ответственность за власть в стране”.

Дональд Туск в своем заявлении, опубликованном в социальных сетях, поблагодарил поляков за массовое и решительное голосование.

Лидер “Гражданской коалиции” также обратился к президенту Анджею Дуде: “Я обращаюсь к президенту со срочным обращением: люди ждут первых решений, которые станут следствием этих выборов, поэтому я бы попросил президента принять энергичные и быстрые решения. Победили демократические партии, они находятся в постоянном контакте и готовы в любой момент взять на себя ответственность за управление страной”.

Он напомнил, что, согласно Конституции Польши, ответственность за процесс передачи власти несет президент. “Господин президент, этих 30-процентных повышений ждут люди, учителя и бюджетная сфера”, - добавил Туск.

Лидер КО выразил благодарность тем, кто проголосовал на выборах с “оптимизмом, верой в победу и перемены”. Он поблагодарил людей, которые до поздней ночи стояли перед избирательными участками, и всех, кто способствовал достижению рекордной явки на выборах.

[info_b]Во вторник после 9:00 Национальная избирательная комиссия Польши объявила результаты выборов в Сейм.

Согласно ее подсчётам, на воскресных выборах в Сейм партия “Право и справедливость” (PiS) получила 35,38 процента голосов, Гражданская коалиция - 30,70 процента; Третий путь – 14,40 процента; Новые левые — 8,61 процента; Конфедерация - 7,16 процента; Беспартийные представители органов местного самоуправления - 1,86 процента.[/info_b]

Таким образом, у оппозиционных партий совместно набралось более 52%, что достаточно для формирования правительства. Однако президент Польши Дуда пообещал дать право формировать Совмин правящей партии PiS, у которой нет шансов получить вотум доверия в Сейме.

Как работает процедура назначения правительства в Польше?

Конституция Польши предусматривает три возможных этапа выбора правительства после выборов. В первом важную роль играет президент, созывающий заседание Сейма и Сената на день, находящийся в пределах 30 дней со дня выборов.

На первой сессии Сейма нового срока действующий премьер-министр должен уйти в отставку, а президент должен принять такую отставку. Правительство в состоянии увольнения продолжает исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет назначено новое.

Затем президент предполагает кандидатуру премьер-министра и состав правительство. До сих пор президенты Польши обычно назначали людей, указанных политической силой, набравшей большинство мест в парламенте.

При назначении премьер-министра президент учитывает, что для получения вотума доверия предлагаемое им правительство должно заручиться поддержкой абсолютного большинства в Сейме. Если Совет министров не получает вотума доверия, инициативу формирования правительства берет на себя Сейм.

На этом конституционном этапе группа из не менее 46 депутатов может выдвинуть кандидата на пост премьер-министра. Сейм избирает Премьер-министра абсолютным большинством голосов при наличии не менее половины установленного законом числа депутатов.

Затем новый глава правительства представляет программу деятельности правительства и предлагаемый состав Совета министров депутатам, который избирается Сеймом абсолютным большинством при наличии не менее половины установленного законом числа депутатов. Это форма выражения вотума доверия правительству. У Сейма есть 14 дней на то, чтобы избрать премьер-министра и правительство.

Если Сейму не удается сформировать правительство, президент в течение 14 дней назначает премьер-министра и по его требованию членов правительства и приносит их присягу. После назначения президентом у Совета министров есть 14 дней, чтобы получить вотум доверия в Сейме. На этом конституционном этапе Сейм выражает вотум доверия правительству простым большинством голосов (на двух предыдущих шагах требуется абсолютное большинство) при наличии не менее половины установленного законом числа депутатов.

Если правительство не будет избрано с третьей попытки, президент должен распустить Сейм и назначить выборы.

Таким образом, сочувствующий PiS президент Дуда может затянуть процесс, не дав оппозиции сразу назначить свой состав правительства. Но та сможет его сформировать без президента уже на втором этапе. Но все это займет много времени.