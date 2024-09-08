Летающие люди, "танцующие" здания и отзывчивые автомобилисты. Соцсети наводнили видео последствий супертайфуна Яги, "потрепавшего" всю Азию

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Опубликовано: 08.09.2024 16:41 , Обновлено: 08.09.2024

Социальные сети в эти выходные наводнили видео и фотографии из стран Азии, которые накрыл супертайфун "Яги". Стихия знатно "потрепала" Филиппины, Вьетнам и юг Китая, приведя к массовым отключениям электричества и связи, существенным разрушениям и даже человеческим жертвам.

Власти Китая сообщили как минимум о четырёх погибших, 78 пострадавших и десятках пропавших без вести, на Филиппинах, первой стране, на которую он обрушился супертайфун, погибли не менее 20 человек. Во Вьетнаме правительству пришлось эвакуацию более 50 тыс. человек из прибрежных городов.





































Метеорологическое агентство Вьетнама уже назвало “Яги” самым мощным штормом в Азии 2024 года.По их данным, когда супертайфун обрушился на островные районы северного Вьетнама, скорость ветра достигала 160 км/ч, а скорость ветра в эпицентре на пике стихии и вовсе составляла порядка в 234 км/ч.

И, судя по записям, которые уже начали выкладывать местные жители в соцсетях, эти цифры ничуть не преувеличены. На кадрах видно, что напора стихии не выдерживали ни люди, ни деревья, ни даже казалось бы рассчитанные на сильные ветра здания.

Так, на одном из видео в X пользователи запечатлели, как мужчина пытался устоять против ветра, дующего со скоростью 68 с/м. Безусловно, попытка увенчалась неудачей: мужчину просто сдуло ветром и его пришлось спасать двум соседям, которые увели его в дом под руки после падения.

На другом видео запечатлен порт города Хайфон на северо-востоке Вьетнама. Там ветром раскидало морские контейнеры, словно детские кубики.

А в городе Халонг, расположенном на северном побережье Вьетнама и любимом туристами за морские прогулки на уникальные известняковые острова, супертайфун потопил несколько туристических судов. Это также попало на камеру одного из очевидцев.

Впрочем, на суше людям приходилось не слаще: порывы ветра были столь сильными, что на небоскрёбах, которые некоторые комментаторы окрестили “танцующими домами”, срывало панели остекления, выносило оконные и балконные рамы, срывало крыши.

Оценить, насколько сильны были порывы ветра, можно по ещё одному показательному видео, снятому в одном из вьетнамских отелей. Там сотрудникам пришлось силой удерживать двери гостиницы, чтобы те не сорвало ветром.

На фоне всего этого ужаса, показанного в соцсетях, очень выделяются несколько роликов, снятых в разных частях Вьетнама, которые показывают отзывчивость и участие местных автомобилистов. В этой азиатской стране широкую популярность имеют мотоциклы и скутеры, и их водителям в такую погоду пришлось особенно тяжело. На открытых участках местности, например, на мостах, их в буквальном смысле слова сдувало ветром. Тогда на помощь приходили автомобилисты, которые организовывали для них “мобильную стену”, защищая от порывов и специально снижая скорость, позволяя мотоциклистам двигаться вместе с ними в относительной безопасности.