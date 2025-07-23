Легкомоторный самолёт спикировал на оживлённое шоссе в Италии. ЧП попало на видео

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Опубликовано: 23.07.2025 19:32 , Обновлено: 23.07.2025

Легкомоторный самолёт Freccia RG рухнул на оживлённую автомагистраль Корда Молле в городе Брешиа на севере Италии. Кадры авиакатастрофы, унесшей жизни двух человек и попавшей на камеры видеонаблюдения, сегодня разлетелись по социальным сетям.

На кадрах видно, как сверхлегкий самолёт в крутом пике падает на шоссе и взрывается, в то время как автомобили, не успевшие среагировать на внезапное препятствие, проносятся сквозь стену пламени.

По данным итальянских газет, в аварии погиб 75-летний пилот Серджио Равалья и его 60-летняя партнёрша Анна Мария Де Стефано. Жертв среди автомобилистов нет. По сути самолет не загорелся в воздухе, а вспыхнул при ударе, и едва не задел автомобили. Медицинская помощь потребовалась двум водителям — 56-летний мужчина был госпитализирован, ещё одному водителю - 49-летнему мужчине - медицинскую помощь оказали на месте.

Точные причины трагедии следователи пока не называют, рассматривая версии человеческой ошибки, технической неисправности или сбоя.

Известно, что самолёт вылетел утром с аэродрома Казалиджо в провинции Пьяченца и пролетел по прямой около 70 километров, прежде чем рухнуть на автомагистраль.