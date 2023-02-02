Лавров рассказал, с кем еще может воевать Россия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Дмитрию Киселеву ответил на вопрос, какая из стран вокруг России может «пойти по пути Украины».
То есть, по сути, у него спросили, с кем еще может воевать Россия. Киселев предложил варианты: Кыргызстан или Казахстан.
Но Лавров ответил, что «сейчас на эту роль приглядывают [имея в виду западные страны] Молдову», с которой, между прочим, у РФ нет общих границ.
Глава МИД объяснил это там, что в Молдове «смогли поставить достаточно специфическими методами президента, которая рвется в НАТО, имеет румынское гражданство, готова объединяться с Румынией и готова практически на все».
При этом, по словам, Грузия «несмотря на давление извне, руководствуется национальными интересами, но Запад хочет превратить Грузию в раздражитель для России».
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