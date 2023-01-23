Лавров прибыл в «нейтральную» ЮАР перед совместными учениями с РФ

Опубликовано: 23.01.2023 12:42 , Обновлено: 15.11.2024

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился 23 января со своей южноафриканской коллегой, что осудили оппозиционные партии и небольшая украинская община страны.

У здания министерства, где должна была состояться встреча, были протестующие, пишет The Guardian.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса считает Южную Африку нейтральной в конфликте. Например, он воздержался при голосовании по резолюциям ООН. Но планы республики провести совместные военные учения с Россией и Китаем с 17 по 27 февраля, вероятно, обострят отношения с Западом, считают СМИ.

По словам южноафриканских военных, учения являются «средством укрепления и без того процветающих отношений между Южной Африкой, Россией и Китаем».

Кстати, РФ является давним другом правящего Африканского национального конгресса еще с тех времен, когда партия была освободительным движением против правления белого меньшинства, и с тех пор поддерживает тесные отношения с Южной Африкой.

В свою очередь ЮАР в последнее время выступает за ослабление предполагаемой гегемонии США — мировоззрения, поддерживаемого Россией. А министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор ранее критиковала Запад за осуждение РФ, игнорируя при этом другие вопросы, такие как израильская оккупация палестинской территории.

Напомним, ранее стало известно, что российский военный корабль «Генерал Горшков», вооруженный гиперзвуковым крылатым оружием нового поколения, примет участие в совместных учениях с военно-морскими силами Китая и Южной Африки в феврале.

«Адмирал Горшков» отправится в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, а затем примет участие в совместных военно-морских учениях с военно-морскими силами Китая и Южной Африки», — сообщило ТАСС со ссылкой на неназванный источник в Минобороны.

Россия утверждает, что ракеты с корабля летят со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, с дальностью полета более 1000 км.