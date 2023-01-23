Лавров объявил в ЮАР о "почти настоящей" войне России с Западом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заыивл, будучи с визитом в ЮАР, что Россия ведёт с Западом не "гибридную" войну, а "почти настоящую".
Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Южной Африке для проведения переговоров со своим коллегой в столице страны Претории.
Правительство Южной Африки заявило, что переговоры Сергея Лаврова с Наледи Пандор являются рутинными, но оппозиционные партии осудили визит как неприемлемый.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса считает Южную Африку нейтральной в конфликте. Например, он воздержался при голосовании по резолюциям ООН. Но планы республики провести совместные военные учения с Россией и Китаем с 17 по 27 февраля, вероятно, обострят отношения с Западом, считают СМИ. Тем не менее власти ЮАР объявили о предстоящих совместных военных учениях с Россией.
По словам южноафриканских военных, учения являются «средством укрепления и без того процветающих отношений между Южной Африкой, Россией и Китаем».