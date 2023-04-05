Лавров "обьявил" США "горячую войну"

Опубликовано: 05.04.2023 22:17 , Обновлено: 05.04.2023

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 5 апреля, что его страна находится в "горячей фазе войны" с США. Такой вывод он сделал в эфире гостелеканала "Россия-1" из-за масштабных поставок вооружений Украине. При этом в РФ запрещено называть боевые действия в Украине войной.

“Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего, и американская администрация каждый раз грозится все более дальнобойные и смертоносные системы поставлять”, – пожаловался министр иностранных дел РФ.

В то же время, Сергей Лавров утверждает, что “война” не должна мешать отношениям двух стран.

“Отношения, я считаю, нужно поддерживать. По крайней мере, мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум, и они все-таки диалог какой-то возобновят”, – пояснил свою логику Сергей Лавров.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не считает отношения Запада и России даже “холодной войной”.

“Это конфликт между многими странами и Россией из-за Украины, и он не связан с идеологией, как это было во время холодной войны. Это не [противостояние] коммунизма и свободного мира. Так что в этом смысле я не считаю это холодной войной”, - рассказал американский чиновник. По его мнению, Россия находится в противостоянии с большей частью мира, “объединенной в противодействии агрессии, которая несет угрозу не только Украине, но и мировой безопасности”.