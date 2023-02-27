Лавров объявил о срыве планов Запада по «расчленению»

Опубликовано: 27.02.2023 12:00 , Обновлено: 27.02.2023

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 февраля заявил, что властям удалось сорвать «планы коллективного Запада» по «изоляции и расчленению» РФ.

Также, по его словам, Россия смогла «обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества».

Кроме того, Лавров похвалился «все более тесными» связями «с мировым большинством». Кто именно входит в это понятие, он не уточнил.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами и еще с шестью (включая Индию, Индонезию) – облегченный порядок оформления виз.