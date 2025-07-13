Лавров обратился к трем странам с "предостережением" и поддержал разработку ядерного оружия КНДР

Опубликовано: 13.07.2025 08:54 , Обновлено: 13.07.2025

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерёг США, Южную Корею и Японию от формирования альянса безопасности против Северной Кореи. В субботу глава МИД (Министерства иностранных дел) России был принят северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Мы предостерегаем от использования этих связей для создания альянсов против кого-либо, включая Северную Корею и, конечно, Россию», — заявил он журналистам.

После встречи с главой МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи Лавров обвинил США, Южную Корею и Японию в сосредоточении военного потенциала вокруг КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики) .

«Технологии, используемые Северной Кореей, являются результатом работы ее собственных ученых. Мы уважаем стремление КНДР и понимаем причины, по которым она занимается разработкой ядерного оружия», — сказал он в субботу в Вонсане после встречи с северокорейской коллегой Чхве Сон Хи в ходе визита в страну.

Ранее стало известно, что в ответ на разработку Северной Кореей ядерной программы США, Южная Корея и Япония расширили и возобновили трехсторонние военные учения. В пятницу страны провели совместные авиационные учения вблизи Корейского полуострова с участием американских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

Северная Корея рассматривает военные учения под руководством США как репетицию вторжения. Пхеньян заявляет, что вынужден разрабатывать ядерное оружие для защиты от военной угрозы США. А Лавров заявил, что Россия понимает это стремление КНДР.

“Непобедимый союз”

В то же время, в ходе встречи с Лавровым Чхве Сон Хи вновь заявила, что Северная Корея «безоговорочно» поддерживает войну России против Украины. Она назвала отношения между Москвой и Пхеньяном «непобедимым союзом».

В последние годы Россия и Северная Корея укрепили военное сотрудничество. Пхеньян поставляет Москве оружие и войска для войны в Украине. Как отмечала в июне Национальная разведывательная служба Южной Кореи (НИС) , ранее поступившая информация о том, что Северная Корея намерена отправить в Курскую область (в России – ред.) около 6000 военнослужащих в июле-августе, подтвердилась.

В состав этой группы войдут 1000 саперов

5000 военных строителей

Они будут задействованы в «восстановлении разрушенной инфраструктуры в районах, пострадавших от боевых действий», — говорится в сообщении.

«В обмен на военную поддержку КНДР должна была получить из России системы ПВО, средства радиоэлектронной борьбы, технологии производства беспилотников, космических ракетных двигателей и систем наведения», — сообщила разведывательная служба Южной Кореи.

Тем временем Ким Чен Ын подтвердил свои ранние заявления о «безоговорочной поддержке» действий Москвы в войне с Украиной. Он заверил, что КНДР готова безоговорочно поддерживать и поощрять любые меры, предпринимаемые российским руководством для устранения коренных причин украинского кризиса.