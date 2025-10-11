Латвия обязала 841 россиянина покинуть страну

Опубликовано: 11.10.2025 12:03 , Обновлено: 11.10.2025

Власти сообщили, что 841 гражданин России не продлил вид на жительство и обязан, согласно законам страны, покинуть Латвию. Большинство из них не смогли сдать госэкзамен на знание латвийского языка и пройти проверку безопасности.

Рига ужесточила в 2022 и 2024 годах законодательство относительно пребывания на своей территории граждан России. Они обязаны сдавать тест на знание латышского языка на уровне не менее А2. Также у россиян, желающих жить в Латвии, проверяют биографические данные.

Все это должны были пройти около 30 000 россиян до 30 июня 2025 года. Большинство из них сумели пройти проверки. Ещё 2600 добровольно выехали из страны, а ещё 841 обязан сделать это до 13 октября.

Все эти люди получили официальные уведомления, сообщила изданию POLITICO Мадара Пуке, руководитель отдела по связям с общественностью Латвийского управления по делам гражданства и миграции (OCMA).

При этом чиновница уточнила, что некоторые россияне даже не были в курсе своих проблем.

“Только когда им перестали выплачивать пенсию, они поняли, что что-то не так”, - рассказала глава OCMA Майра Розе в интервью программе латвийского телевидения.

“Тогда они позвонили: «Почему мне не выплачивают пенсию?» Мы им сказали: «У вас нет вида на жительство». Они спрашивают: «Где мой вид на жительство?» Мы говорим: «Вы должны соблюдать закон»”, - рассказала другая чиновница.