Лариджани пригрозил Трампу уничтожением: "Осторожно, не то ..."

Опубликовано: 10.03.2026 15:57 , Обновлено: 10.03.2026

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Лариджани, который после подавления зимних протестов и затем гибели верховного аятоллы Хаменеи, стал олни из самых влиятельных представителей властей Ирана, призвал Трампа.

Так он от ответил на угрозы президента США новому иранскому верховному лидеру Моджтабе Хаменеи.

“Иранская нация не боится ваших пустых угроз. Даже те, кто сильнее вас, не смогли бы уничтожить иранскую нацию. Будьте осторожны, не то окажетесь ликвидированным”, — написал он в X.

Ранее президент Дональд Трамп назвал войну с Ираном «кратковременной операцией», заявив, что США опережают график и уже добились «огромных успехов».

Военные США заявили, что с начала войны нанесли удары по более чем 5000 целям в Иране и повредили или уничтожили более 50 иранских судов.

По данным иранских и ливанских органов здравоохранения, а также израильских властей, в Иране погибло более 1200 человек, в Ливане — около 500, а в Израиле — 11 человек. По данным Пентагона, в этой войне погибли уже семь американских солдат.