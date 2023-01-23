Ландсбергис заявил о планах ЕС перекрыть транзит через Беларусь

Опубликовано: 23.01.2023 14:20 , Обновлено: 23.01.2023

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал 23 января, что заметил в Брюсселе планы по унификации санкций в отношении России и Беларуси. Литовский чиновник подчеркнул, что его страна их полностью поддерживает.

По словам Ландсбергиса, такое решение помогло бы перекрыть транзит товаров через Беларусь в Россию.

“Литва этот процесс поддерживает, думаю, это справедливо. Мы можем увидеть тут определенные тенденции, возможные попытки обойти санкции с помощью определенных исключений, которые касаются Беларуси. Если санкции уравнять, то закроют путь товарам через Беларусь в Россию”, - заявил глава МИД Литвы.

В то же время, Габриэлюс Ландсбергис признался, что процесс принятия новых санкций в ЕС становится все труднее. А потому не стоит ждать серьезных ограничений в 10-м пакете, который Евросоюз намерен принять к годовщине вторжения России в Украину.

“Могу только сказать, что там есть фамилии конкретных лиц, есть некоторые секторные санкции”, - уточнил он. Сам же литовский министр хотел бы видеть в новом пакете санкции в отношении Росатома, как ответ на захват россиянам украинской АЭС в Запорожской области.