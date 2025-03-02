Курды объявили о немедленном прекращении огня с Турцией после 40 лет вооружённого конфликта

Опубликовано: 02.03.2025 08:27 , Обновлено: 02.03.2025

Рабочая партия Курдистана (РПК), которую власти Турции объявили террористической организацией, 1 марта объявила о немедленном прекращении огня. Вооружённое противостояние между Анкарой и боевиками, требующими предоставления курдам национальной автономии, длится с 1984 года, то есть уже больше 40 лет.

На такой шаг военизированная группировка пошла после обращения их политического лидера Абдуллы Оджалана, который с 1999 года остаётся в одиночном заключении в турецкой тюрьме. 27 февраля Оджалан призвал РПК “сложить оружие и самораспуститься”. Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана поддержало этот шаг, равно как и руководство Демократической партии народов, представляющей интересы курдского меньшинства в турецком парламенте и выступающей в качестве медиатора между РПК и турецкими властями.

В заявлении РПК, распространённом через турецкие СМИ 1 марта, руководство группировки выразило надежду на то, что власти Турции освободят Оджалана, чтобы тот смог возглавить процесс разоружения. Согласно заявлению исполкома РПК, полностью сложить оружие перед Анкарой они готовы лишь “под практическим руководством своего лидера” Оджалана.

“Чтобы подготовить почву для реализации призыва Оджалана к миру и демократическому обществу, мы объявляем о прекращении огня, которое вступает в силу с сегодняшнего дня. Ни одно из наших подразделений не предпримет вооруженных действий, если не будет атаковано”,— говорится в заявлении исполнительного комитета РПК.

Как отметило агентство Reuters, соглашение о прекращении огня может иметь далеко идущие последствия для региона. Политические обозреватели выразили надежду на то, что оно позволит положить конец конфликту, в результате которого погибло более 40 тыс. человек с тех пор, как РПК, ныне базирующаяся в горах северного Ирака, начала свое вооруженное восстание в 1984 году.

Пока неясно, готова ли Анкара пойти на условия, выдвинутые РПК. Министр юстиции Туркции Йылмаз Тунч 28 февраля, комментируя призыв Оджалана, заявил телеканалу CNN, что вопрос амнистии, перевода под домашний арест или любые другие варианты смягчения наказания Оджалану пока не обсуждаются и что “никаких переговоров” не ведется.

Однако, политические аналитики не исключают такого варианта, указывая на то, что Эрдоган, который в прошлом неоднократно предпринимал попытки положить конец конфликту, сейчас сосредоточен на получении “внутриполитических дивидендов”, которые может принести этот шаг. По словам обозревателей Reuters, Эрдоган стремится всеми силами продлить свой президентский срок, который истекает в 2028 году.

Прекращение мятежа устранит постоянную напряженность в управляемом курдами и богатом нефтью северном Ираке, отметили обозреватели, а также облегчит усилия нового руководства Сирии по установлению большего влияния на районы на севере страны, которые также остаются под контролем курдских боевиков.