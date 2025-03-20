Куда делся Джо Байден? Узнали, где его видели в последний раз и что говорят в окружении

Опубликовано: 20.03.2025 12:10 , Обновлено: 20.03.2025

Жители США, а также люди за их пределами, давно не видели, чтобы Джо Байден лично выступал на каком-либо публичном мероприятии. Со дня инаугурации Дональда Трампа прошло два месяца, и Джо Байден как в воду канул.

На самом деле, бывший президент США на днях посетил мессу в Уилмингтоне, штат Делавэр, так что у нас есть, так сказать, доказательства, что он живой.

А ещё 1 февраля Байден выступил с двухминутным предварительно записанным видеообращением, на зимнем заседании Национального комитета Демократической партии. И, кажется, это все. Его жена, Джилл Байден, например, появилась на Суперкубке 10 февраля 2025 года без своего мужа.

Все эти два месяца Джо Байден не давал интервью, не произносил речей. Он даже не ответил ни на один вопрос журналистов. А его окружении утверждают, что он якобы пишет мемуары о годах, проведенных в Белом доме. Но все мы знаем, что их готовят специально нанятые писатели. Так что такие объяснения навряд ли кого-то убедят.

Таинственное исчезновение Джо Байдена вызвало домыслы и слухи о его здоровье. И они идут вразрез с теми заявлениями, что делали в штабе Байдена последние годы.

С января 2021 по июль 2024 года почти все в Демократической партии говорили, что восьмидесятилетний Байден вполне способен переизбраться еще на один четырехлетний срок. Демократы настаивали на том, что “Джо Байден открыто говорил о своем здоровье”, независимо от того, сколько раз у Байдена случались публичные провалы в памяти.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время выступления на CNN в июне 2022 года настаивала на том, что Байден настолько энергичен, что она не может за ним угнаться. В ноябре 2023 года она заявила, что готова противопоставить выносливость президента Байдена выносливости кого угодно. В феврале 2023 года представитель Демократической партии штата Делавэр Лиза Блант Рочестер настаивала на том, что “энергия Байдена сейчас выше, чем, возможно, когда она впервые встретила его” в 1980-х годах.

Трамп мстит Байдену?

Тем временем, президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, что он “немедленно” отменит охрану Секретной службы для двух взрослых детей своего предшественника, назвав количество людей, назначенных для их охраны, “смехотворным”.

Трамп пожаловался на то, что двое детей президента-демократа Джо Байдена, 55-летний Хантер Байден и 43-летняя Эшли Байден, имеют в своем подчинении 18 и 13 человек соответственно.

[inf]Согласно законам США, бывшие президенты и их супруги (за исключением случаев, когда один из супругов вступает в повторный брак) получают пожизненную защиту секретной службы, а вот их детям гарантируется защита в соответствии с федеральным законом только до 16 лет.[/inf]

Кстати, в декабре 2024 года, в качестве одного из последних шагов на посту президента, Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, который в 2024 году был под судом за три федеральных преступления по подозрению в применении огнестрельного оружия и нарушения выплат федеральных налогов. Бывший президент заявил, что, по его мнению, его сына “избирательно и несправедливо преследовали”. Но и тут Трамп заявил, что может отменить такой указ своего предшественника. Впрочем, юристы в США в этом сомневаются.

Также президент Дональд Трамп официально аннулировал доступ Джо Байдена к ежедневным президентским брифингам. Таким образом Джо Байден больше не будет получать сверхсекретную разведывательную информацию.

[inf]Впрочем, бывший президент Джо Байден также запретил Трампу знакомиться с отчётами секретных брифингов после нападения 6 января 2021 года на Капитолий США, совершенного бандой сторонников Трампа.[/inf]

А что слышно с демократической партией?

На фоне “исчезновения” Джо Байдена известия о низких рейтингах Демократической партии уже не так удивляют.

Согласно опросу NBC News, опубликованному 16 марта, только 27% американцев положительно относятся к Демократической партии, что является самым низким показателем за последние 35 лет.

Другой опрос, проведенный CNN, показал, что только 63% сторонников левых взглядов одобряют его направление, что на девять пунктов меньше, чем в январе, что явно отражает общее разочарование.

В настоящее время 74-летний Чак Шумер, лидер демократов в Сенате, находится в центре критики. В пятницу вместе с девятью другими демократами он решил одобрить республиканский законопроект, чтобы избежать шатдауна – прекращения несущественной федеральной деятельности - и обеспечить государственное финансирование до сентября.

Впервые за десятки лет в Демократической партии нет даже намека на то, кто будет следующим кандидатом в президенты.