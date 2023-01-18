"Крым и Донбасс - это Украина" - Президент Сербии ответил России

Опубликовано: 18.01.2023 18:26 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Bloomberg заявил, что Сербия не признает территориальные претензии России в Украине.

Вучич объяснил, что отношения между Россией и Украиной переживают сложный период и что они ухудшились из-за войны. По словам главы Сербии, в последние годы он много общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным и даже брал уроки русского языка, чтобы они могли общаться без переводчика. Однако в последнее время ситуация изменилась: они не разговаривали “много месяцев”.

“Мы с самого начала говорили, что не можем поддержать вторжение России в Украину. Для нас Крым - это Украина, Донбасс - это Украина. Так оно и останется”, - пообещал Александр Вучич.

При этом ранее глава Сербии сказал, что Сербия “нейтральна” в войне в Украине: она осуждает агрессию против территориальной целостности страны, но не вводит санкций в отношении России, хотя допускает возможность этого.