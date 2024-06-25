Крылья - 10 метров. На Google-картах нашли фото секретного подводного дрона армии США

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Опубликовано: 25.06.2024 19:42 , Обновлено: 25.06.2024

Пользователи сервиса "Google Карты" нашли фото подводного беспилотника Manta Ray, сведения о котором американская армия держала в секрете.

Судно находится среди других кораблей на военно-морской базе Порт-Уэнеме к северу от Лос-Анджелеса в штате Калифорния. Последние месяцы Manta Ray проходил там испытания. Это разработка американской оборонной компании Northrop Grumman.

Кадры “Google карт” позволяют определить параметры дрона: так, длина его крыльев составляет 10 метров. Любопытно, что Manta Ray можно легко разобрать на части для перевозки и быстро собрать снова.

Беспилотник может доставлять тяжелые грузы, продолжительное время оставаться неподвижным на дне. На Manta Ray можно установить ядерное оружие, он способен развивать скорость до 190 км/ч, отметило издание Bild.