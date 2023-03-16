Кремль намеренно приказал сбить американский MQ-9 Reaper - NBC

Опубликовано: 16.03.2023 09:06 , Обновлено: 16.03.2023

Три американских чиновника, знакомых с разведданными США, заявили, что высшие эшелоны Кремля одобрили агрессивные действия российских военных истребителей Су-27 против американского военного беспилотника над Черным морем во вторник.

Российские самолеты сбросили реактивное топливо на MQ-9 Reaper, что является беспрецедентным действием. Два анонимных чиновника США заявили, что разведданные предполагают, что намерение, по-видимому, состояло в том, чтобы сбить беспилотник с курса или отключить его возможности наблюдения.

Это было “намерение российского руководства - проявить агрессивность при перехвате”, сказал один из чиновников.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин созвонился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и пообещал тому, что американские самолёты продолжат летать в международном пространстве где и когда посчитают необходимым. Американский генерал также выговорил российскому коллеге по поводу “непрофессионализма российских военных пилотов”.

Кстати, официально в Белом доме и Пентагоне заявляют, что авария произошла из-за случайных действий российских Су-27. Те на самом деле пытались посещать полету американского беспилотника, но намерения сбивать его у россиян не было, заявляли раньше власти США.