Кремль готовится расширить призыв срочников - Минобороны Великобритании

Опубликовано: 18.03.2023 11:03 , Обновлено: 18.03.2023

Министерство обороны Великобритании опубликовало 18 марта утром свой новый разведывательный отчет о войне в Украине. В нем оно заявило, что российские власти "вероятно, готовятся содействовать более широкому срочному призыву на военную службу для удовлетворения своих военных потребностей".

В докладе Минороны Великобритании говорится, что депутаты Российской Думы внесли законопроект об изменении возрастной категории для призыва на военную службу для мужчин в возрасте 21-30 лет с нынешних 18-27 в этом месяце и говорится, что “закон, вероятно, будет принят и вступит в силу в январе 2024 года”.

Далее в Минобороны Великобритании сообщили, что Россия “продолжает проводить циклы призыва на военную службу два раза в год с советских времен”. Они отличаются от “частичной мобилизации”, проводимой с сентября прошлого года.

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Впрочем, в отчёте говорится, что Россия продолжает официально не отправлять призывников в операции в Украине, но добавляется, что “по меньшей мере сотни, вероятно, было отправлены из-за административных недоразумений или после того, как их принудили подписать контракты”.