Кремль дал Газманову 17 млн рублей, чтобы тот «погнал волну»

Опубликовано: 30.01.2023 16:44 , Обновлено: 30.01.2023

Российский певец Олег Газманов получил из бюджета 17 миллионов рублей, чтобы создать интернет-базу патриотических песен и «новую патриотическую волну».

Как сказано на сайте президентского фонда культурных инициатив, эти деньги выделили фонду «Равенство возможностей», чтобы реализовать проект патриотической песни «Родники». Олег Газманов выступил в нем в качестве идеолога и художественного руководителя.

«Голоса прекрасные есть, а песен нет. Где их взять? Я же на всех не напишу… Я хочу волну прогнать, хочу реку собрать их этих песен!» — заявил в интервью радио «Вести FM» певец.

О «новой патриотической волне» сказано и на сайте президентского фонда. Там написано, что это, среди прочего, и является целью проекта.

К слову, сайт для базы песен уже создали. Там написано, что среди них планируется провести конкурс и гала-концерт в Ставрополье.