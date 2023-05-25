Кремль атаковали украинцы без ведома Зеленского - Разведка США

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 25.05.2023 07:37 , Обновлено: 25.05.2023

Власти США считают, что ответственность в атаке на Кремль дронами несет некая украинская группировка, сообщили CNN источники, знакомые с разведданными. Там сослались на перехвата разговоров украинских и российских военных.

В перехваченных записях некоторые представители украинской военной и разведывательной бюрократии высказывают предположение, что операцию провели украинские силы специальных операций. Эти перехваты в сочетании с перехваченными сообщениями российских официальных лиц, обвиняющих Украину в нападении и задающихся вопросом, как это произошло, заставила американских чиновников рассмотреть возможность того, что за инцидентом 3 мая стояла украинская группа. В то утро два беспилотника подлетели к Сенатскому дворцу Кремля и ударили по крыше здания

В то же время, разведка США не смогла прийти к окончательному выводу о том, кто несет ответственность, и лишь с низкой степенью уверенности предполагают, что за инцидентом могла стоять украинская группа, заявили официальные лица. Источники в правительстве США также по-прежнему считают маловероятным, что высокопоставленные чиновники украинского правительства, включая президента Украины Владимира Зеленского, отдали приказ о нападении или знали о нем заранее.

Беспилотники, поразившие Кремль, были небольшими, с относительно небольшой полезной нагрузкой, и, вероятно, именно поэтому они не привели в действие российскую противовоздушную оборону, сообщили источники CNN. Неясно, хватило бы у них дальности полета, чтобы долететь из Украины в Москву.