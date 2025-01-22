«Красивое платье, неправильная модель» - Дизайнеры наряда дочери Трампа с инаугурации оказались в центре политического скандала

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Опубликовано: 22.01.2025 10:37 , Обновлено: 22.01.2025

Иванка Трамп стала центром внимания на инаугурации своего отца, нового президента США Дональда Трампа. Для церемонии она выбрала элегантное жемчужное платье от Oscar de la Renta. В Instagram-профиле модного дома опубликовали закулисные фотографии процесса создания наряда, что вызвало целый шторм комментариев и критики.

Во время двух мероприятий, приуроченных к церемонии инаугурации, Иванка Трамп была замечена в двух элегантных нарядах американского дома моды, сообщает plejada.pl. В воскресенье во время посещения Могилы неизвестного солдата она была в кашемировом пальто верблюжьего цвета, а вечером, на торжественном ужине, в нестандартном платье, украшенном кристаллами и жемчугом, а также дополненном серебряным палантином.

Фотографии и видео, показывающие закулисье создания жемчужного творения, появились в профиле Instagram Оскара де ла Ренты. Посты вызвали бурную реакцию. «Произведение искусства», «Элегантность возвращается», «Красивое платье на красивой женщине», — отмечали пользователи.

Однако часть фолловеров выразила недовольство, указав на противоречие между ценностями бренда и политической позицией семьи Трамп. Оскар де ла Рента, основатель бренда, был иммигрантом из Доминиканы и, по мнению критикующих, связь с семьей, которая сейчас придерживается антимиграционной политики, выглядит как минимум иронично.

«Красивое платье, не та модель», «Какая трата мастерства», «Поддерживать фашизм — это не шик», — написали люди, придерживающиеся такого мнения, в комментариях.

Дизайнеры Лаура Ким и Фернандо Гарсия, возглавляющие бренд Oscar de la Renta с 2016 года, известны тем, что одевают знаменитостей и политиков-демократов, в том числе бывшую первую леди Джилл Байден. Их решение создать индивидуальные наряды для Иванки Трамп и второй леди Уши Вэнс, по мнению обозревателей некоторых западных СМИ, может сигнализировать об их готовности сотрудничать со второй администрацией Трампа. В индустрии моды такая позиция была воспринята весьма неоднозначно.

Отметим, что в числе первых указов, подписанных Трампом сразу же после инаугурации, оказались документы, развернувшие масштабную иммиграционную кампанию в США. Новый президент поручил американским военным содействовать обеспечению безопасности границ, для чего ввёл широкий запрет на предоставление убежища и ограничил выдачу гражданства для детей, родившихся на территории США.

Нелегальную миграцию Трамп официально приравнял к чрезвычайной ситуации и приказал Пентагону оказать поддержку в строительстве пограничной стены, создании мест содержания под стражей и транспортировке мигрантов, а также уполномочил министра обороны направлять войска на границу по мере необходимости.

Ранее Telegraf.news рассказал, что среди прочих указов,подписанных Трампом после своей инаугурации — решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о помиловании порядка 1500 своих сторонников, участвовавших в штурме Капитолия в 2021 году, оа также об отмене 78 указов и распоряжений своего предшественника Джо Байдена.

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