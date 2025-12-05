«Корона не упала бы»: Зеленский и Навроцкий поспорили, кто к кому должен ехать?

Опубликовано: 05.12.2025 15:32 , Обновлено: 05.12.2025

Глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал публичное требование президента Кароля Навроцкого о том, чтобы Владимир Зеленский лично приехал в Варшаву, назвав настойчивые требования «дани уважения» к стране, ведущей войну, «отвратительными».

«Настойчивые требования извинений и дани уважения в ситуации, когда они борются за свою жизнь, вызывают у меня отвращение», — сказал Сикорский. При этом он добавил, что надеется, что этот спор не станет «поводом демонстрировать нашу неприязнь к стране, которая храбро сражается и не подпускает войска Путина к нашим границам».

Однако Сикорский также заметил, что у Зеленского «не упала бы корона с головы», если бы он, проезжая через Польшу, попросил о встрече в президентском дворце.

Из-за чего спор?

Конфликт разгорелся после заявления президента Польши Кароля Навроцкого, избранного в этом году. Он потребовал в соцсетях «симметрии» в отношениях, заявив, что Зеленский должен приехать в Варшаву, чтобы поблагодарить Польшу за поддержку.

[inf]На этой неделе Зеленский совершил поездку в Париж через Польшу, но встречи с Навроцким не запрашивал. Глава Украины не может из-за военного положения пользоваться авиасообщением из Киева, поэтому обычно сначала едет в Польшу, а оттуда летит в зарубежные поездки.[/inf]

Навроцкий, известный критикой Украины во время предвыборной кампании, написал дословно: «Я требую симметрии в отношениях с Украиной и ожидаю, что президент Владимир Зеленский выразит благодарность польским солдатам и польскому народу».

В то же время в польских медиа напомнили о дипломатической норме, согласно которой новоизбранный глава государства первым наносит визит соседям.

Со своей стороны, в Киеве указали, что уже предлагали даты для визита Навроцкого. Об этом заявил украинский посол в Польше Василий Боднар, также сославшись на дипломатический обычай.

Этот инцидент раскрыл растущую напряженность в отношениях между союзниками на фоне войны в Украине. Президент Навроцкий, пришедший к власти в 2025 году, занял более жёсткую и требовательную позицию по сравнению со своим предшественником Анджеем Дудой.

Впрочем, Зеленский неоднократно публично благодарил Польшу за поддержку как во время президентства Анджея Дуды, так и после избрания Кароля Навроцкого. В августе этого года украинский лидер поблагодарил Навроцкого за поздравления с Днём независимости Украины.