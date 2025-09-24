"Король штормов" накрыл Китай, разрушая дома и дороги

Опубликовано: 24.09.2025 16:32 , Обновлено: 24.09.2025

Огромная стена воды обрушилась на стойку регистрации отеля, когда супертайфун Ragasa бушует в Гонконге, материковом Китае и Тайване. Этот момент попал на видео и разошелся по всему миру.

На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, как огромный поток воды разрушил стеклянные двери отеля Fullerton Ocean Park в Абердине, Гонконг, мгновенно затопив вестибюль.

Но это всего лишь один из эпизодов разыгрывающейся трагедии в регионе. Супертайфун, получивший название “Король штормов”, стал самым мощным тропическим циклоном в мире в 2025 году.

Число погибших на Тайване возросло до 15, а 124 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести после того, как тайфун вызвал выход из берегов озера и сильные наводнения в восточном уезде Хуалянь.

Почти два миллиона человек были эвакуированы из своих домов в провинции Гуандун накануне приближения шторма к самой густонаселенной провинции Китая, где проживает около 127 миллионов человек.

Власти примерно в десятке китайских городов закрыли школы, предприятия и транспортные службы из-за шторма, который, как ожидается, обрушится на города Янцзян и Чжаньцзян сегодня вечером.