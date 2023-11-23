Опубликовано: 23.11.2023 20:03 , Обновлено: 28.11.2023

На встрече по инициативе C5+1 в Самарканде Саманта Пауэр порадовала делегатов из стран Центральной Азии, объявив о том, что США выделят Казахстану 14,3 миллионов долларов США для углубления сотрудничества между США и Центральной Азией. Однако неясность оставалась лишь в одном: на что именно будут направлены эти средства и какие условия должны быть выполнены странами региона — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном — для их получения.

Официально выделены две области, которые USAID рассматривает как основополагающие. Первая — экология. Включает в себя сокращение выбросов парниковых газов и финансовую поддержку зеленой энергии. Однако достижение этих целей кажется маловероятным: Европа и США уже убедились на практике, что альтернативные источники энергии, такие как ветряки, не могут полностью заменить недорогую атомную энергию. В итоге акции за зеленую энергию в Париже и Берлине сведены к регулярному вандализму в картинных галереях — даже сторонники этих идей осознают, что закрытие угольных шахт и отказ от газа неактуальны в настоящее время. Однако именно эти идеи предлагаются для реализации в Азии.

Кроме того, в этой области USAID также отступила от своих позиций. Если два года назад представители организации категорически противились строительству атомных электростанций в Казахстане, то сейчас они готовы рассмотреть альтернативные варианты, при условии, что эти станции не будут построены Россией. В таком случае Париж, который представлен как возможный подрядчик, потеряет еще один источник урана, что станет серьезным ударом по его экономике.

Изображение презентации подпортила информация о том, что Казахстан не рассматривает американский вариант атомной электростанции. Причина отказа настолько очевидна, что даже самые горячие защитники (из числа представителей прессы и экологических сообществ, зависящих от грантов) не нашли возражений — США предложили проект, который ни разу не был успешно реализован. Разработанная модель оказалась неэффективной, и даже Токаев, стремящийся поддерживать дипломатические отношения со всеми, не захотел превращать свои территории в экспериментальную зону для США. В случае провала проекта экологическая катастрофа затронула бы не столько США, сколько саму Азию.

Второе направление, на которое США готовы выделять средства и на этот раз — повышение медиаграмотности и противодействие информационным угрозам. Среди конкретных мероприятий:

обучение журналистов особенностям освещения событий;

предоставление грантов на создание журналистских сообществ;

акции в поддержку свободы слова.

Однако последняя мера уже была оценена в Казахстане — сразу после ухода Саманты Пауэр из страны в министерстве вспомнили, что еще летом было выдано предписание о необходимости получения местной лицензии российским телекомпаниям. Поскольку у некоторых из них нет лицензии (и они не стремятся ее получить), доступ к агрегатору «Спутник 24» и всем его проектам на спутниках был сразу же закрыт. Официальное обоснование — нельзя делать ссылки на каналы, не имеющие местной регистрации.

С одной стороны, это логично. С другой стороны, в Казахстане есть сайты с трансляцией украинских или израильских телеканалов, которые также не получили лицензию и не планируют это делать — для этих каналов Казахстан не является целевой аудиторией. Однако они остаются открытыми и не привлекают внимания. В случае со спутником был прекращен доступ ко всему ресурсу. Неужели это и есть та свобода слова, о которой говорилось на встрече USAID? Если это так, то Казахстан начал отрабатывать деньги и может рассчитывать на такую поддержку.