Корабль США сбил свой же самолёт над Красным морем
Два пилота ВМС США катапультировались после того, как их истребитель был сбит над Красным морем. По данным Центрального командования США самолёт был сбит "дружественным" огнем.
Сбитый самолет F/A-18 взлетел с палубы авианосца USS Harry S. Truman. А затем ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в состав авианосной ударной группы авианосца, “по ошибке выстрелил и поразил” истребитель, говорится в заявлении Центрального командования США.
Скорее всего, операторы ПВО на ракетном крейсере приняли самолёт за ракету противника. Дело в том, что на момент инцидента группировка кораблей США участвовала в операции по нанесению ударов по позициям хуситов в Йемене.
В ходе ударов по поддерживаемой Ираном группировке боевиков использовались истребители F/A-18 ВМС США, а также средства ВВС США. Однако, по словам двух американских военных чиновников, сбитый истребитель не участвовал в ударах по Йемену.