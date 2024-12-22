Корабль США сбил свой же самолёт над Красным морем

Опубликовано: 22.12.2024 17:20 , Обновлено: 22.12.2024

Два пилота ВМС США катапультировались после того, как их истребитель был сбит над Красным морем. По данным Центрального командования США самолёт был сбит "дружественным" огнем.

Сбитый самолет F/A-18 взлетел с палубы авианосца USS Harry S. Truman. А затем ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в состав авианосной ударной группы авианосца, “по ошибке выстрелил и поразил” истребитель, говорится в заявлении Центрального командования США.

Скорее всего, операторы ПВО на ракетном крейсере приняли самолёт за ракету противника. Дело в том, что на момент инцидента группировка кораблей США участвовала в операции по нанесению ударов по позициям хуситов в Йемене.

В ходе ударов по поддерживаемой Ираном группировке боевиков использовались истребители F/A-18 ВМС США, а также средства ВВС США. Однако, по словам двух американских военных чиновников, сбитый истребитель не участвовал в ударах по Йемену.