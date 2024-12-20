Конгресс США провалил закон, подготовленный Трампом и Маском. Чиновникам перестанут платить зарплаты?

Опубликовано: 20.12.2024 08:49 , Обновлено: 20.12.2024

Избранный, но не вступивший пока в должность президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в четверг, когда республиканцы в Конгрессе не смогли принять законопроект об урезании расходов - всего за день до потенциального остановки деятельности правительства.

Палата представителей США 174 голосами против 235 выступивших за отклонила поддержанный Трампом пакет законов, поспешно подготовленный лидерами республиканцев после того, как избранный президент и его союзник-миллиардер Илон Маск сорвали предыдущее двухпартийное соглашение.

“Предложение Маска-Джонсона несерьезно”, - заявил журналистам Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей. - Это смешно. Радикальные республиканцы из Maga подталкивают нас к остановке правительства”.

Несмотря на поддержку Трампа, 38 республиканцев проголосовали против нового пакета, а также почти все демократы, что привело к тому, что документ не смог преодолеть порог в две трети голосов, необходимый для принятия. Сопротивление со стороны собственной партии Трампа застало многих врасплох.

Этот закон продлил бы государственное финансирование до марта, когда Трамп будет уже в Белом доме, а республиканцы будут контролировать обе палаты Конгресса. Он также позволил бы выделить 100 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий и приостановил бы выплату госдолга.

В законопроекте республиканцы отказались от повышения заработной платы членам Конгресса. Однако демократы отклонили законопроект, который считают прикрытием для бьющего по бюджету снижения налогов, которое в значительной степени пошло бы на пользу богатым спонсорам республиканцев, таким как Маск, и в то же время обременял бы страну дополнительным долгом на триллионы долларов.

Сроки государственного финансирования истекают в полночь в пятницу. Если Конгрессу не удастся продлить его действие, правительство США начнет частичную приостановку работы, что приведет к прекращению финансирования всего: от охраны границ до национальных парков, и прекращению выплаты заработной платы более чем 2 миллионам федеральных чиновников.

Администрация транспортной безопасности США предупредила, что путешественники во время напряженного курортного зимнего сезона могут столкнуться с длинными очередями в аэропортах.