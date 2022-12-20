Конгресс США признал Дональда Трампа виновным в попытке захвата власти

Опубликовано: 20.12.2022 09:29 , Обновлено: 20.12.2022

"Комитет 6 января", организованный в Конгрессе США демократами и республиканцами направил дело Дональда Трампа в министерство юстиции для предъявления уголовных обвинений, обвинив бывшего президента в подстрекательстве к мятежу и заговоре против правительства в связи с его попыткой подорвать результаты выборов 2020 года и кровавой атакой на Капитолий США.

Комитет обвинил Трампа в нарушении четырех федеральных уголовных законов, в том числе касающихся воспрепятствования официальному заседанию Конгресса, содействия мятежу и заговора с целью обмана Соединенных Штатов. В решении также говорилось, что Трамп, возможно, совершил мятежный заговор – то же самое обвинение, по которому присяжные признали виновными двух членов правой группы боевиков “Хранители клятвы” в прошлом месяце.

Рекомендации комитета Конгресса, одобренные его членами в понедельник, являются первым случаем в американской истории, когда парламент рекомендовал выдвинуть обвинения против бывшего президента. Они появились после 18 месяцев расследования, проведенного двухпартийной комиссией Палаты представителей, которой поручено разобраться в заговоре Трампа с целью помешать Джо Байдену вступить в должность.

“Комитет считает, что существует более чем достаточно доказательств для привлечения бывшего президента Трампа к уголовной ответственности за содействие или пособничество и утешение тех в Капитолии, кто участвовал в насильственном нападении на Соединенные Штаты”, - заявил конгрессмен Джейми Раскин после того, как законодатели провели свое последнее публичное заседание.

В то же время, Генеральная прокуратура США проводит собственное расследование действий Дональда Трампа во время штурма Капитолия. По мнению американских экспертов, решение “Комитета 6 января” не повлияет на действия прокуроров. Буквально в прошлом месяце генеральный прокурор США Меррик Гарланд подчеркнул, что прокуроры хотели бы ознакомиться с доказательствами, которые есть у Палаты представителей, но он отказался выслушивать выводы конгрессменов.