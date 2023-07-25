Конгресс США начал подготовку к импичменту Байдена. За что?

Опубликовано: 25.07.2023 11:40 , Обновлено: 25.07.2023

Возможность процедуры импичмента в отношении президента США Джо Байдена, похоже, стала вероятнее после того, как спикер Конгресса республиканец Кевин Маккарти заявил, что расследование Республиканской партии в отношении президента "поднимается до уровня расследования импичмента".

Маккарти заявил корреспонденту Fox News Шону Хэннити, что Байден не был правдив, когда говорил о своей причастности к деловым связям сына Хантера Байдена. Такое мнение глава Конгресса сделал посше того, как New York Post сообщила, что бывший деловой партнер Хантера Байдена Девон Арчер, как ожидается, даст показания перед Комитетом по надзору Палаты представителей о том, что Хантер Байден неоднократно включал громкую связь со своим отцом во время деловых звонков.

И это при том, что Белый дом неоднократно отрицал, что Байден имел какое-либо отношение к деловым связям своего сына.

“Когда Байден баллотировался на пост президента, он сказал общественности, что никогда не говорил о бизнесе. Он сказал, что его семья никогда не получала ни доллара из Китая, что, как мы доказываем, неправда”, - заявил Маккарти в понедельник, 24 июля, вечером.

Спикер Конгресса упомянул двух осведомителей Налогового управления США, которые утверждали, что Министерство юстиции (DOJ) якобы оказывало благосклонность семье Байденов. Он также упомянул подставные компании, которые якобы использовались для перевода иностранных средств семье Байдена.

“Мы только следовали за тем, куда привела нас информация. Но это поднимается до уровня расследования импичмента, которое предоставляет Конгрессу самые широкие полномочия для получения остальных необходимых знаний и информации”, - сказал Маккарти.

Ян Сэмс, представитель Белого дома по надзору и расследованиям, ответил на комментарии Маккарти в Twitter. “Вместо того, чтобы сосредоточиться на реальных проблемах, которые американцы хотят, чтобы мы решали, таких как продолжение снижения инфляции или создание рабочих мест, это то, что @HouseGOP хочет расставить по приоритетам. Их стремление преследовать @POTUS независимо от правды, по-видимому, безгранично”, - написал Сэмс.

Политологи утверждают, что любой шаг по объявлению импичмента президенту будет направлен на то, чтобы угодить электоральной базе Республиканской партии.

“Твердолобый, ориентированный на MAGA электорат Республиканской партии считает, что два импичмента бывшего президента Дональда Трампа были партизанской “охотой на ведьм” без законных оснований и жаждой возмездия”, - сказал Newsweek Пол Квирк, политолог из Университета Британской Колумбии в Канаде.

“Идея, по сути, такова: “демократы объявили импичмент Трампу, поэтому мы должны объявить импичмент Байдену”, - добавил он.

Однако этот шаг также может быть сопряжен с рисками для республиканцев. “Республиканцам нужно быть осторожными с разговорами об импичменте, поскольку это может привести к негативным последствиям”, - заявил Newsweek Томас Гифт, директор-основатель Центра политики США при Университетском колледже Лондона.

“Защитники [импичмента] скажут, что демократы уже использовали импичмент в качестве оружия при Трампе, и поэтому борьба с Байденом вполне укладывается в рамки большинства Республиканской партии в палате представителей”, - сказал он< уточнив, что “большой риск заключается в том, что этот маневр будет воспринят таким, каков он есть: мелочным, откровенно пристрастным и отвлекающим от выполнения политических обещаний американскому народу”.