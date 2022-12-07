"Конец света отменяется" - Первые морозы показали, как европейцы переживут эту зиму

Опубликовано: 07.12.2022 13:47 , Обновлено: 07.12.2022

Заоблачные цены на энергоносители, а том числе и газ, привели к остановке работы многих заводов, особенно в химическом секторе Германии, который сильно зависел от дешевого российского газа. В то же время, европейские страны смогли заполнить свои газовые резервуары, и никто еще не был отключен. А сами европейцы и не думают мёрзнуть в своих квартирах.

“До февраля сама идея Европы без российских энергоносителей считалась невозможной, - сказала Симона Тальяпьетра, старший научный сотрудник аналитического центра Брейгеля в Брюсселе, пишет The Guardian. - То, что было невозможным, стало возможным”.

Теплая осень, позволившая многим потребителям отложить включение отопления, также помогла Европе лучше подготовиться к зиме. В целом, согласно расчетам Bruegel, сокращение потребления газа в ЕС потребителями и промышленностью составило около 25% в октябре по сравнению со средним показателем 2019-21 годов за месяц.

В Германии, где половина домохозяйств использует газ для обогрева, данные показывают снижение потребления на 20-35% в зависимости от недели. “Это гораздо больше, чем кто-либо ожидал, - сказал Лайон Хирт, профессор энергетической политики в школе Херти в Берлине. - И это полностью противоречит разговорам, которые мы слышали от говорящих о конце света… Люди продолжают греться. Люди не меняют своего поведения. Люди не реагируют на цены”.

А тем временем, лидеры Европейского союза уже начали строить планы по усилению координации между государствами-членами для подготовки к следующей зиме.

На своем следующем саммите 15 декабря главы правительств намерены призвать к продвижению работы по совместным закупкам газа и объединению спроса, заполнению хранилищ и скорейшей подготовке планов действий в чрезвычайных ситуациях на зиму 2023-2024 годов, согласно проекту политического заявления, с которым ознакомилось агентство Bloomberg News.

Все это происходит на фоне сообщений, что запасы газа в Европе к концу зимы 2022/23 года будут на одном из самых высоких уровней за всю историю наблюдений - если цены останутся высокими и при условии продолжения поставок по трубопроводу из России.

Запасы Европейского союза и Соединенного Королевства (EU28) 26 ноября составили 1061 тераватт-час (ТВтч), что является рекордом для этого времени года, свидетельствуют данные хранилища Gas Infrastructure Europe (GIE).

Запасы превысили предыдущий сезонный максимум в 1059 ТВтч, установленный в 2019 году, когда фьючерсные цены на первый месяц составляли 16 евро за мегаватт-час по сравнению со 119 евро в настоящее время.