Клинтон потребовала вызвать Трампа на допрос о сексуальных преступлениях

Опубликовано: 26.02.2026 21:00 , Обновлено: 26.02.2026

Хиллари Клинтон всё-таки пришла дать показания перед Комитетом по надзору Палаты представителей США, расследующим дело Джеффри Эпштейна. В своем вступительном слове бывшая кандидатка в президенты обвинила членов комитета в «сокрытии» соучастия Дональда Трампа.

Сами слушания были объявлены как закрытые и без участия журналистов. Однако допрос Хиллари Клинтон был приостановлен после публикации её фотографии с заседания комитета в социальных сетях.

Изображение было размещено в соцсети X (ранее Twitter) Бенни Джонсоном, правым политическим комментатором и видеоблогером, который утверждал, что получил его от республиканского представителя Лорен Боэберт, сообщил телеканал Sky News.

Пресс-секретарь Хиллари Клинтон заявил, что распространение фотографии «противоречит правилам Палаты представителей», и допрос был временно приостановлен, «пока выясняется, откуда взялась фотография и почему члены Конгресса, возможно, нарушают правила палаты».

Во время вступительного слова Хиллари Клинтон назвала Джеффри Эпштейна «гнусным человеком», но «далеко не единственным», называя совершенные им преступления «глобальным бедствием с невообразимыми человеческими жертвами».

В своем выступлении она сослалась на сообщения, обвиняющие Министерство юстиции США в «сокрытии» документов, касающихся причастности Дональда Трампа к сексуальному насилию над несовершеннолетней, и отказе от публикации всех файлов Эпштейна.

Клинтон заявила:

«Комитет, возглавляемый избранными должностными лицами, приверженными принципам прозрачности, обеспечил бы полную публикацию всех файлов. Он гарантировал бы, что законное засекречивание этих файлов защитит жертв и пострадавших, а не влиятельных мужчин и политических союзников».

«Он докопался бы до сути сообщений о том, что Министерство юстиции скрывало от ФБР (Федерального бюро расследований) интервью, в которых пострадавшая обвиняет президента Трампа в чудовищных преступлениях», — добавила Клинтон.

Она также предложила «вызвать в суд любого, кто спрашивал, в какую ночь на острове Эпштейна будет “самая безумная вечеринка”», очевидно, имея в виду Илона Маска.

Клинтон также призвала республиканцев вызвать Дональда Трампа и под присягой задать вопросы о его связях с Эпштейном: