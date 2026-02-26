Клинтон потребовала вызвать Трампа на допрос о сексуальных преступлениях
Хиллари Клинтон всё-таки пришла дать показания перед Комитетом по надзору Палаты представителей США, расследующим дело Джеффри Эпштейна. В своем вступительном слове бывшая кандидатка в президенты обвинила членов комитета в «сокрытии» соучастия Дональда Трампа.
Сами слушания были объявлены как закрытые и без участия журналистов. Однако допрос Хиллари Клинтон был приостановлен после публикации её фотографии с заседания комитета в социальных сетях.
Изображение было размещено в соцсети X (ранее Twitter) Бенни Джонсоном, правым политическим комментатором и видеоблогером, который утверждал, что получил его от республиканского представителя Лорен Боэберт, сообщил телеканал Sky News.
Пресс-секретарь Хиллари Клинтон заявил, что распространение фотографии «противоречит правилам Палаты представителей», и допрос был временно приостановлен, «пока выясняется, откуда взялась фотография и почему члены Конгресса, возможно, нарушают правила палаты».
Во время вступительного слова Хиллари Клинтон назвала Джеффри Эпштейна «гнусным человеком», но «далеко не единственным», называя совершенные им преступления «глобальным бедствием с невообразимыми человеческими жертвами».
В своем выступлении она сослалась на сообщения, обвиняющие Министерство юстиции США в «сокрытии» документов, касающихся причастности Дональда Трампа к сексуальному насилию над несовершеннолетней, и отказе от публикации всех файлов Эпштейна.
Клинтон заявила:
«Комитет, возглавляемый избранными должностными лицами, приверженными принципам прозрачности, обеспечил бы полную публикацию всех файлов. Он гарантировал бы, что законное засекречивание этих файлов защитит жертв и пострадавших, а не влиятельных мужчин и политических союзников».
«Он докопался бы до сути сообщений о том, что Министерство юстиции скрывало от ФБР (Федерального бюро расследований) интервью, в которых пострадавшая обвиняет президента Трампа в чудовищных преступлениях», — добавила Клинтон.
Она также предложила «вызвать в суд любого, кто спрашивал, в какую ночь на острове Эпштейна будет “самая безумная вечеринка”», очевидно, имея в виду Илона Маска.
Клинтон также призвала республиканцев вызвать Дональда Трампа и под присягой задать вопросы о его связях с Эпштейном:
«Если этот комитет всерьез намерен узнать правду о преступлениях Эпштейна, связанных с торговлей людьми, он не будет полагаться на толпы журналистов, чтобы получить ответы от нашего нынешнего президента о его причастности; он задаст ему вопросы напрямую под присягой о десятках тысяч случаев, когда он фигурирует в делах Эпштейна».